Южноуральцы несколько часов не могут вылететь в Сочи

В Челябинске задерживается вылет рейса в Сочи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 10 июня, произошла задержка авиарейса №905 по маршруту Челябинск- Сочи авиакомпании «NordStar».

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

Вылететь самолет должен был в 17:05. Планируемое время вылета – 23:25.

На рейс зарегистрировано 180 пассажиров, из них 26 дети.

Оказание комплекса услуг пассажирам на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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