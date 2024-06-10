Южноуральцы несколько часов не могут вылететь в Сочи

В Челябинске задерживается вылет рейса в Сочи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 10 июня, произошла задержка авиарейса №905 по маршруту Челябинск- Сочи авиакомпании «NordStar».
Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.
Вылететь самолет должен был в 17:05. Планируемое время вылета – 23:25.
На рейс зарегистрировано 180 пассажиров, из них 26 дети.
Оказание комплекса услуг пассажирам на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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