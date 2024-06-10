Южный Урал демонстрирует наибольшее в УрФО снижение в рейтинге социально-экономического положения

Челябинская область снижается в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг по данным Росстата, Минфина, Казначейства и Центробнака.

Анализ велся по четырем группам: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, а также показатели бюджетной сферы и показатели соцсферы.

На первом этапе рассчитывался рейтинговый балл региона по каждому показателю, на втором – по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область по итогам 2023 года набрала 66,48 балла и опустилась с 12 строчки на 14. Это худший результат в УрФО.

Для сравнения: Свердловская область с результатом почти 70 баллов переместилась с 8 места на 6; Курганская область поднялась сразу на 5 позиций – с 73 на 68 место, ХМАО переместился с 5 места на 4.

Ухудшили позиции ЯНАО и Тюменская область, но они опустились лишь на одну строчку и находятся а рейтинге выше, чем Челябинская область.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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