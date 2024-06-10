«Трактор» откроет новый сезон КХЛ гостевым матчем уральского дерби

«Трактор» стартует в новом сезоне с выездной серии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым соперником челябинского клуба в сезоне 2024-2025 годов станет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Матчи первых туров анонсировала сегодня, 10 июня, Континентальная хоккейная лига. Полный календарь игр регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован 11 июня.

Челябинский «Трактор» первую встречу «регулярки» проведет 4 сентября в Екатеринбурге, встретившись со своим извечным соперником – «Автомобилистом».

Первая выездная серия челябинцев будет состоять из пяти матчей. Вслед за Екатеринбургом «черно-белые» навестят Астану, где проведут матч с «Барысом» (6 сентября). Далее «Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе (8 сентября), питерским СКА в городе на Неве (12 сентября) и побывает в гостях у ХК «Сочи» (14 сентября).

Лишь после этого южноуральский клуб вернется в Челябинск, где проведет свой первый домашний матч. 19 сентября челябинцы встретятся на родной арене с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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