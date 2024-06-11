11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2024, вторник
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09:30 Челябинск – Встреча представителей СМИ с травматологами ЧОКБ и пациенткой, которой вернули возможность двигаться (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корп. 5)
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10:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Урал – мой край в большой Отчизне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотический день «С любовью к Родине» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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10:00 Челябинск – Патриотические встречи «Героические страницы истории нашей Родины» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 Челябинск – Игра-путешествие «Будем всегда Россией гордиться» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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10:30 Челябинск – Игровая программа, посвященная Дню России «Моя Россия!» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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11:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов школьникам с участием мэра Челябинска Натальи Котовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск –Губернатор Алексей Текслер вручит дипломы лауреатов премии губернатора Челябинской области работникам системы здравоохранения Южного Урала (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Отечество мое – Россия» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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12:00 Челябинск – Патриотический час «Люблю тебя, моя Россия» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Литературно-музыкальная патриотическая программа «Под небом голубым страны моей родной», мастер-класс по изготовлению открытки «С любовью к России» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Летний читальный зал в сквере у ДК «Станкомаш» (ул. Тухачевского, 3)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Отечество мое Россия» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Географический квиз «Россия в координатах» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Громкое чтение «О Родине» для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Уличная акция «Отечество мое – Россия!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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16:00 Челябинск – Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин вручит региональные награды юнармейцам, участвовавшим в торжественном построении в День Победы (образовательный комплекс «Смена», ул. Степана Разина, 8)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Широка страна моя родная» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:30 – 18:30 Челябинск – Мастер-класс по мозаике (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Кировка: история и современность» (встреча у главного входа Театра оперы и балета, пл. Искусств, 1) (по записи)
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18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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