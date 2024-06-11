На железнодорожном вокзале Челябинска образовались «пробки» перед зоной досмотра багажа

На Челябинском вокзале образовались очереди из-за неисправности одного из металлодетекторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку информации об очередях, скапливающихся на вокзале Челябинска перед зоной досмотра багажа.

Причиной «пробок» стало то, что на входе с перрона работает только одна рамка металлодетектора.

«Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдения требований законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей», – отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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