На железнодорожном вокзале Челябинска образовались «пробки» перед зоной досмотра багажа

На Челябинском вокзале образовались очереди из-за неисправности одного из металлодетекторов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку информации об очередях, скапливающихся на вокзале Челябинска перед зоной досмотра багажа.
Причиной «пробок» стало то, что на входе с перрона работает только одна рамка металлодетектора.
«Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдения требований законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей», – отметили в надзорном ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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