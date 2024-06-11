Небедные студенты: в Челябинской области ликвидировали канал нелегальной миграции

В Челябинской области ликвидировали канал нелегальной миграции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, организованная преступная группа торговала фиктивными студенческими документами. Преступники оформляли иностранцам приглашения от колледжа на прохождение курса подготовки специалистов среднего профессионального образования.
Однако мигранты и не собирались учиться. Получив на основе этих документов разрешение на временное пребывание в Российской Федерации, они начинали работать.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
Челябинск, Павел Зварзин
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