Небедные студенты: в Челябинской области ликвидировали канал нелегальной миграции

В Челябинской области ликвидировали канал нелегальной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, организованная преступная группа торговала фиктивными студенческими документами. Преступники оформляли иностранцам приглашения от колледжа на прохождение курса подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Однако мигранты и не собирались учиться. Получив на основе этих документов разрешение на временное пребывание в Российской Федерации, они начинали работать.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

Челябинск, Павел Зварзин

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