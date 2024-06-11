В Челябинске начал гореть тополиный пух

Челябинцев напугал дым от «пухового» пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», черно-серые клубы дыма заволокли небо в Челябинске в первой половине дня 11 июня.

Обеспокоенные горожане могли наблюдать следы возгорания в разных районах города.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, причиной дыма стал пожар в Никольской роще. На площади 50 квадратных метров горел тополиный пух.

Между тем, в некоторых дворах Челябинска, по данным пресс-службы городской мэрии, сотрудники управляющих компаний орошают скопления пуха водой. Это должно снизить «пушистость» пуха и облегчить его сбор. Кроме того, это снижает пожарную опасность, отмечают коммунальщики.

«Дождей на ближайшие дни не прогнозируется, температура воздуха будет только расти. Просим вас не поддаваться соблазну поджечь пух и обязательно поговорить об этом с детьми. Скорость распространения огня по облакам из пуха – стремительная. Остановить его практически невозможно», – обращаются к челябинцам представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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