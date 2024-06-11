Колеса дороже: южноуралец выплатил долг ребенку только после ареста автомобиля

Южноуралец выплатил долг по алиментам только после того, как у него арестовали автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области, житель Еткуля, согласно решению суда, должен отдавать четверть дохода на содержание ребенка. Однако постоянного официального места работы у него не было, а алименты он перечислял не регулярно и не в полном объеме. Когда долг приблизился к 300 тысячам рублей, судебный пристав ограничил его в праве управления транспортными средствами и возможности выезда за границу. Кроме того, был арестован принадлежащий мужчине ВАЗ-2115.

Должник тут же нашел всю необходимую сумму, погасил задолженность и сообщил, что официально трудоустроился в качестве водителя-экспедитора, поэтому ему жизненно необходимы водительские права.

В данный момент все ограничения с еткульца сняты.

Челябинск, Павел Зварзин

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