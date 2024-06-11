На лето число авиарейсов из Челябинска в Минеральные Воды увеличат до семи в неделю

Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Челябинска на курорты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта Челябинска, в период летней навигации количество рейсов из Челябинска в Минеральные Воды будет увеличено до семи в неделю.

В понедельник из Челябинска будут отправляться сразу два судна – в 08:10 и 19:30 (прибытие в Минеральные воды – 09:40 и 21:00 соответственно).

Во вторник в 05:30 (прибытие в 06:50).

В среду, четверг и воскресенье вылет в 07:00 (прибытие в 08:20).

В субботу вылет из Челябинска в 01:35. В Минеральных водах самолет будет в 02:55.

Отметим, что нынешним летом из Челябинска можно также вылететь прямыми рейсами по таким курортным направлениям как Сочи (7 рейсов в неделю), Махачкала (3 рейса в неделю), Калининград (1 рейс в неделю), популярные среди туристов Москву и Санкт-Петербург (в обе столицы самолеты летают ежедневно по нескольку рейсов), а также турецкую Анталью (7 рейсов в неделю).

Челябинск, Виктор Елисеев

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