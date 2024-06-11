В детском лагере избили семилетнего ребенка из Магнитогорска. Прокуратура начала проверку

После жалоб родителей из Магнитогорска прокуратура проверяет лагерь «Горное ущелье».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона организовало проверку информации о нанесении ребенку побоев в детском оздоровительно-образовательном центре «Горное ущелье».

Родители семилетнего мальчика рассказали, что обнаружили на теле сына синяки и царапины, когда навещали его. Он рассказал, что его бьет один из воспитанников того же отряда, где находится он сам.

В добавок ко всему, магнитогорцы не могли до сына дозвониться. Оказалось, что телефон забрали воспитатели. В итоге через несколько дней после первого посещения ребенка забрали домой.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в оздоровительном центре, – рассказали в надзорном ведомстве. – При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования».

Интересно, что это не первый случай, когда воспитанники ДОЛ «Горное ущелье» жалуются на избиения со стороны сверстников. Так, летом 2022 года южноуральцев шокировало видео избиения группой подростков их ровесницы. Произошло это все в том же «Горном ущелье». В 2018 году жители Магнитогорска также жаловались на избиение в расположенном на озере Банном детском центре 11-летней дочери.

Челябинск, Виктор Елисеев

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