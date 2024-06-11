Восьмилетний школьник утонул в реке в Челябинске

В Челябинске утонул восьмилетний школьник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о потерявшемся в районе поселка Мелькомбинат восьмилетнем мальчике поступило спасателям от полиции.

Очевидцы нашли на берегу реки Миасс детские вещи. К поисковой операции подключились экстренные службы. Было организовано обследование реки и береговой линии.

«Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега, извлечено водолазной группой Специализированной пожарно-спасательной части и передано сотрудникам полиции», – рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время психолог МЧС пытается помочь семье погибшего ребенка.

«Ежедневно на водоемах России тонут 3-4 ребенка. Все детские трагедии происходят из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых», – обеспокоенно констатируют представители экстренного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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