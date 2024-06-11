Определился второй претендент на пост губернатора Челябинской области

В выборах главы Южного Урала примет участие кандидат от «Яблока».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президиум федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру Ярослава Щербакова для участия в выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель партии Николай Рыбаков.

В ближайшие дни Щербакова официально выдвинут на конференции регионального отделения партии, после чего ему предстоит собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов.

Кандидат в губернаторы Челябинской области – лидер регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Щербакову 36 лет, он руководит фирмой «Юридическое агентство» и компанией «Теплогазмонтаж». С 2017 года возглавляет Челябинское региональное отделение «Яблока», а в 2023 году вошел в состав федерального бюро партии.

Напомним, этап выдвижения кандидатов на пост главы Южного Урала начался 4 июня и продлится до 24 июня включительно.

Само голосование займет два дня – 7 и 8 сентября.

Ранее о выдвижении на пост губернатора Челябинской области действующего главы региона Алексея Текслера заявили в «Единой России». Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Валерий Гартунг заявил, что его организация не будет выдвигать самостоятельной кандидатуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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