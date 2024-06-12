12 – 13 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12.06.2024, среда

10:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, сформированных на территории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (участвует губернатор Челябинской области Алексей Текслер) (Мемориальный комплекс «Вечный огонь», Аллея славы)

11:30 Челябинск – Торжественное вручение паспортов юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Открытие Международного фестиваля современного исполнительского искусства: праздничный концерт «Я люблю тебя Россия» (открытая сцена на правой парковке Детской филармонии, ул. Солнечная, 5)

13:00 Челябинск – Благотворительная художественная акция «Рисунок жизни» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у летнего театра)

13:00 Челябинск – Фестиваль русской культуры «Матреха» (Кировка)

13:00 Челябинск – Концертные программы, посвященные Дню России (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79; парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Спектакль и концерт в честь Дня России ((ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Открытый лекторий «Беседы о старой и новой России» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

17:00 Челябинск – Концертная программа «Солнечный круг», посвященная Дню России (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Праздничная программа на крыше музея, посвященная Дню России (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

23:00 Челябинск – Праздничная подсветка в цветах российского флага (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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