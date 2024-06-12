Суд отправил гендиректора ЧЭМК под арест по делу о педофилии

Центральный районный суд Челябинска отправил под арест директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского.

Как уже сообщал «Новый День», его задержали накануне.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбужден ряд уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», – заявили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, Ходоровскому предъявлено обвинение в развратных действиях, совершенных группой лиц (часть 4 статьи 135 УК РФ), получении сексуальных услуг от несовершеннолетнего (статья 240.1 УК РФ), обороте порнографических материалов (статья 242 УК РФ), уточняет 74.ru.

Суд постановил отправить 72-летнего обвиняемого под арест минимум до 10 августа. Арестована и молодая женщина, которую обвиняют в сводничестве: по версии следствия именно она приводила к Ходоровскому девочек.

Челябинск, Павел Зварзин

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