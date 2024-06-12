На Южном Урале до конца недели продержится аномальная жара

В Челябинской области до конца недели продержится аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, температура воздуха днем будет подниматься до +34 градусов в тени, что минимум на 7 градусов выше климатической нормы.

13 и 14 июня в отдельных районах прогнозируется высокая пожароопасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В выходные могут пройти небольшие дожди.

Челябинск, Павел Зварзин

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