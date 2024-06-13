В Копейске второй день горит закрытый несколько лет назад комбинат

В Копейске пожарные второй день тушат хлебокомбинат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серия возгорания произошла на территории бывшего хлебокомбината Копейска. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, пожары продолжаются второй день. Пожарные выезжали на территорию предприятия уже несколько раз, так как речь о разных возгораниях.

Предварительная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Хлебокомбинат в настоящее время не работает. Предприятие простаивает с 2020 года, когда разразился скандал с невыплатами рабочим предприятия. В итоге завод остановил производство. Впоследствии компанию признали банкротом.

В 2023 году имущество комбината приобрело ООО «Альянс», которое связывали с челябинским предпринимателем и депутатом Ильей Мительманом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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