На Южном Урале закрывают автодороги из-за жары

Водителей Челябинской области предупредили о введении ограничений на магистралях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 13 июня, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов по Цельсию) с 12:00 до 18:00 будет введено временное ограничение дорожного движения на участках дороги:

М5 «Урал» (Москва – Челябинск), подъезд к г. Екатеринбургу – км 1548+651 – км 1871+ 058;

М5 «Урал» (Москва – Челябинск), подъезд к г. Екатеринбургу – км 11+400 – км 130+ 169;

А 310 Челябинск – Троицк- гр. Р. Казахстан – км 16+270 – км 146+128;

Р 254 «Иртыш» (Челябинск – Новосибирск) – км 12+950 – км 465+331;

Р 254 «Иртыш» (Челябинск – Новосибирск) – км 0+000 – км 91+462;

Р 354 Екатеринбург – Шадринск – Курган – км 125+421 – км 356+282.

Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено при сохранении неблагоприятных погодных условий.

Запрет вводится для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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