Медик-южноуралец, подменивший анализы наркомана, получил срок

В Карталах вынесли приговор врачу больницы, получившему взятку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал бывшего заведующего наркологическим отделением ГБУЗ «Районная больница г. Карталы» виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.
В июне 2023 года медику передали в его служебном кабинете 50 тысяч рублей. В такую сумму жительница Карталов оценила сокрытие сведений о наркотической зависимости сына.
После этого врач попросил своих подчиненных заменить биологический материал, представленный южноуральцем на исследование.
️Суд приговорил медика к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 250 тысяч рублей. Также он лишени права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев.
Также с осужденного взыскано в доход государства 50 тысяч рублей – сумма полученной им взятки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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