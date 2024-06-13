Партия власти официально выдвинула Алексея Текслера на пост губернатора

«Единая Россия» выдвинула Алексея Текслера на пост губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла сегодня, 13 июня, конференция Челябинского регионального отделения «Единой России».

Алексей Текслер, возглавивший регион в 2019 году, в конце мая текущего года заявил, что решил идти на второй губернаторский срок. В ближайшие дни губернатор подаст документы в избирательную комиссию области.

Напомним, этап выдвижения кандидатов на пост главы Южного Урала начался 4 июня и продлится до 24 июня включительно.

Само голосование займет два дня – 7 и 8 сентября.

Также на пост губернатора будет претендовать заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Его кандидатуру партийная конференция выдвинула вчера, 12 июня.

Кроме того, сегодня партийная конференция партии «Яблоко» утвердила в качестве своего кандидата на пост главы Южного Урала Ярослава Щербакова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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