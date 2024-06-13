На челябинском пляже утонул мужчина

Челябинец погиб на одном из пляжей города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на озере Смолино, на пляже «Прибой», расположенном на улице Новороссийской.

Мужчина 55-60 лет был у воды один. Когда его вытащили на берег, спасатели пытались реанимировать челябинца, но безуспешно.

Не принесли результата и усилия сотрудников скорой медицинской помощи.

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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