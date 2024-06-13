В Челябинске скорректировали график отключений локальных котельных

График опрессовок на локальных котельных в Челябинске изменили.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, дата начала проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района изменена.
Отключение горячего водоснабжения будет проведено с 22 июня по 6 июля включительно. Изначально к работам планировалось приступить 15 июня, уточнили представители городских властей.
С перечнем домов, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», можно ознакомиться здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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