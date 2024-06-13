Российские связисты протестировали отечественный смартфон

Телеком-оператор «Мегафон» протестировал российский смартфон.

Лаборатория «Мегафона» провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который активно готовится к выводу в розничную продажу. Гаджет прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.

В ходе тестов смартфона Р-ФОН (модель RT001, произведен 26 марта 2024 года) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория осуществила проверку ряда пользовательских сценариев, в ходе которых комплексно оценивалась работа нового устройства.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона – компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.

Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка Р-ФОНа осуществляется на собственном производстве АО «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Мордовской области. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором безопасности Р-ФОН является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

Как говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония, производитель Р-ФОНа готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, сейчас крайне важно оказать содействие в проверке корректности работы устройства в сети оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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