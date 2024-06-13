В Тургояк течет странный коричневый ручей

Южноуральцы обнаружили странную коричневую струю, впадающую в Тургояк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятным открытием поделился в социальных сетях житель Челябинской области.

На видео, опубликованном в паблике «ЧП Миасс Чебаркуль», южноуралец запечатлел ручей с неизвестным веществом коричневого цвета. По его словам, вода попадает прямиком в озеро Тургояк.

По словам местных жителей, этот ручей замечают не первый раз. Свое начало он берет в небольшом водоеме неподалеку от озера.

На место выезжали чиновники регионального министерства экологии. В ведомстве признали, что речушка, действительно, впадает в озеро, получившее наименование «Жемчужины Урала». Воду из неизвестного «протока» вяли на лабораторное исследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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