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Пятница, 14 июня 2024, 04:16 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

14 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14.06.2024, пятница

  • 09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)

  • 10:00 Челябинск – В преддверии Дня медицинского работника депутат Законодательного собрания Челябинской области поздравит сотрудников ДГКП №8 имени Александра Невского с профессиональным праздником (ул. Молдавская, 11)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 10:30 Челябинск – Народное гуляние «Березка», посвященное Международному дню прогулки (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а) (с собой взять стульчик, плед или коврик)

  • 11:00 – 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Вертушка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 11:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «Папин день» ко Дню отца (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

  • 12:00 – 21:20 Челябинск – Третий день Международного фестиваля современного исполнительского искусства (открытая сцена на правой парковке Детской филармонии, ул. Солнечная, 5)

  • 12:45 Челябинск – Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин передаст стоматологическое имущество, которое собрали южноуральские стоматологи для коллег, работающих в зоне СВО (ул. Труда, 85)

  • 14:00 – 16:00 Челябинск – Игротека «Твой ход» в «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, 60-летия Октября, 11)

  • 14:00 Челябинск – Игровая зона «Играй, считай, размышляй» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 14:00 Челябинск – Экскурсия по Саду Победы от библиотеки №32 им. М. Горького (ул. Героев Танкограда, 79) (по записи)

  • 16:00 Челябинск – Литературный мастер-класс по блэкаут-поэзии (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 17:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

  • 17:30 Челябинск – Книжный пикник (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 19:30 Челябинск – Фестиваль уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)

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