Почти 800 мигрантов отправили домой из Челябинской области за нарушения

В Челябинской области почти 800 мигрантов депортировали из России за нарушение законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сотрудниками управления по вопросам миграции областного полицейского главка продолжаются мероприятия по принудительному удалению из страны иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

«Только за один день в страну гражданской принадлежности выдворено 17 мигрантов. На завтра запланирована отправка еще 22 иностранцев», – рассказали сегодня представители регионального кабмина.

В 2024 году судебными органами принято на 10% больше решений о выдворении иностранных граждан, чем в 2023.

С начала 2024 года в Челябинской области из страны выслано 796 мигрантов и еще 165 ожидают в Центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину. Мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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