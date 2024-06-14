На Южном Урале вновь открывают «охоту» на пьяных водителей

В Челябинской области готовят очередную тотальную проверку состояния водителей за рулем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории региона.

К экипажам ДПС присоединятся «передвижные пункты медицинского освидетельствования на состояние опьянения» министерства здравоохранения области, которые позволяют проводить процедуру медицинского освидетельствования на месте.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились к южноуральцам представители силового ведомства.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. «Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции по месту выявления или по телефону 02 (102 – с мобильного) или 112. Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь», – отмечают в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube