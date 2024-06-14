Челябинку, разорившую свою фирму, отправят в колонию

Бывшего директора организации в Челябинске осудили за хищение около 40 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал горожанку виновной в краже.

В суде установлено, что с октября 2020 по март 2021 года женщина, фактически выполнявшая полномочия финансового и генерального директора ООО «Снабинвест», похитила с банковского счета организации около 40 миллионов рублей, нужных ей якобы для исполнения договорных обязательств. В итоге предприятие обанкротилось.

Суд приговорил челябинку к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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