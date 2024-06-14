В окрестностях Челябинска умирает облюбованное редкими птицами озеро

Под Челябинском под угрозой исчезновения оказалось озеро с краснокнижными птицами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного движения «Эко-Standart», на протяжении последних нескольких лет в Еткульском районе разворачивается экологическая катастрофа с обмелением и исчезновением озера Дуванкуль.

Само озеро является особо ценным водным объектом, уверены активисты. Здесь обильны водно-растительные флора и фауна, гнездятся редкие и краснокнижные птиц.

Водоем сообщается с помощью искусственного канала с озером Большой Сарыкуль, которое является самым большим желтым озером в мире. Оба водоема составляют большую единую экологическую систему и являются местом обитания краснокнижных растений и птиц, таких как савка, кудрявый пеликан, лебедь.

Сам канал был построен еще в 1952 году по указу Сталина для переброски воды и поддержания уровня воды в обоих водоемах.

«Сейчас на обоих озерах разворачивается экологическая катастрофа, связанная с переходом данного канала в частные руки», – считают общественники.

Администрация Еткульского района позволила оформить в собственность земельный участок под каналом частному предпринимателю. Тот для проведения охоты засыпал канал строительным мусором и отходами, чтобы прекратить подачу воды в озеро Дуванкуль. В результате озеро начало мелеть, а популяция краснокнижных птиц стала стремительно падать из-за ухудшения кормовой базы и мало контролируемой охоты.

К общественникам обратились жители прилегающих к озеру Дуванкуль поселков. Жители бьют тревогу из-за резкого падения воды. Напомним, об этом они заявляли еще в январе 2023 года. Однако в минэкологии региона проблем рукотворного характера тогда не заметили, списав все на маловодный цикл.

При этом фактически оказавшийся в частных руках необходим не только для сохранения краснокнижных птиц. «Канал служил как гидротехническое сооружение, для регулирования уровня воды естественным способом, более того, еще в середине 90-х годов на работу и создание гидротехнического сооружения выделялись бюджетные средства. Для того, чтобы не допустить подтопления Еманжелинска и регулировать уровень воды в обоих озерах, – напоминают в общественной организации. – Поэтому канал нужен не только для сохранения экологической безопасности, но и технологической. Руководство региона на протяжении многих лет поднимало вопрос о решении данного вопроса, а министерство сельского хозяйства давало поручение администрациям районов, вымежевать канал и поставить его на баланс муниципалитета. Вместо этого, администрация Еткульского района отдала канал как землю сельскохозяйственного назначения частному лицу».

При этом нарушается федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений, по которому такие каналы не могут находиться в частных руках. Как администрация района могла передать гидротехническое сооружение в частные руки под видом земли сельхозназначения, никому не известно, недоумевают активисты.

Общественники обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль ситуацию с экологической и возможной технологической катастрофой и провести проверку по данному вопросу. А руководителей муниципального образования призывают изъять земельный участок у собственника за неиспользование по назначению, восстановить гидротехническое сооружение и поставить на баланс района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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