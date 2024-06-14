Воздух на Южном Урале раскалится до 36 градусов жары

Аномальная жара задержится в Челябинской области еще на три дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 15-17 июня в отдельных районах региона ожидается сильная жара до +36 градусов по Цельсию.

МЧС России рекомендует южноуральцам купаться только на оборудованном пляже, соблюдать питьевой режим, избегать нахождения на открытом солнце.

Также жителей области просят соблюдать меры личной безопасности и быть осторожными с огнем.

Вместе с тем, непосредственно в Челябинске в понедельник, 17 июня, по данным Челябинского ЦГМС, дневная температура будет уже ниже 30 градусов жары. Хотя всего на 1-3 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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