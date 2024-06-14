В Челябинске пожар вспыхнул на тракторном заводе

На территории одного из предприятий Челябинска вспыхнул большой пожар.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 14 июня, на одном из частных производственных объектов по улице Героев Танкограда – на территории тракторного завода «ДСТ-Урал».
Внутри цеха на площади загорелись лакокрасочные изделия. Пожар охватил 150 квадратных метров.
На данным момент пожарные ликвидировали открытое горение.
Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.
Челябинск, Виктор Елисеев
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