В Челябинске пожар вспыхнул на тракторном заводе

На территории одного из предприятий Челябинска вспыхнул большой пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 14 июня, на одном из частных производственных объектов по улице Героев Танкограда – на территории тракторного завода «ДСТ-Урал».

Внутри цеха на площади загорелись лакокрасочные изделия. Пожар охватил 150 квадратных метров.

На данным момент пожарные ликвидировали открытое горение.

Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

Челябинск, Виктор Елисеев

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