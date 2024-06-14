российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 14:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Вынесли приговор бабушке погибшего на пожаре трехлетнего южноуральца

Вынесен приговор жительнице Сосновского района, по чьей вине на пожаре погиб малолетний внук.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 52-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Тогда женщина поздно вечером уехала в магазин в Челябинск. В доме в СНТ «Юбилейный», расположенном в деревне Таловка, остался ее трехлетний внук.

Пока челябинки не было, произошло короткое замыкание и вспыхнул пожар. Бездыханного мальчика нашли пожарные. Он погиб от отравления угарным газом.

Суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,