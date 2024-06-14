Вынесли приговор бабушке погибшего на пожаре трехлетнего южноуральца

Вынесен приговор жительнице Сосновского района, по чьей вине на пожаре погиб малолетний внук.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 52-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Тогда женщина поздно вечером уехала в магазин в Челябинск. В доме в СНТ «Юбилейный», расположенном в деревне Таловка, остался ее трехлетний внук.

Пока челябинки не было, произошло короткое замыкание и вспыхнул пожар. Бездыханного мальчика нашли пожарные. Он погиб от отравления угарным газом.

Суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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