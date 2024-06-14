Глава Челябинского арбитража ушел на повышение в Пермь

Евгений Шайхутдинов возглавил 17-й арбитражный апелляционный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России назначил Евгения Шайхутдинова председателем 17-го арбитражного апелляционного суда, расположенного в Перми, на шестилетний срок. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

С 2018 года г-н Шайхутдинов возглавлял арбитражный суд Челябинской области. До этого был судьей арбитражного суда Красноярского края (2007-2012 годы). В 2012 – 2018 годах – заместителем председателя арбитражного суда Челябинской области.

На должность руководителя арбитража на Южном Урале ВККС рекомендовал Дмитрия Бастена. Он началу работу в арбитражном суде Челябинской области в 2001 году с должности помощника судьи. В настоящее время является заместителем председателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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