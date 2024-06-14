Студенты и школьники Южного Урала смогут ездить на электричках со скидкой все лето

В Челябинской области все лето будет действовать скидка для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, продлен период действия скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на территории региона.

Теперь льгота является круглогодичной, действует все лето (ранее только в период учебного года с 1 сентября по 15 июня). Соответствующие изменения были внесены в региональный закон.

Региональная льгота действует при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». Размер скидки оставляет 50% от стоимости на разовую поездку, напомнили представители ведомства.

Скидка предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения вузов и ссузов. Для оформления проездных документов необходимо предоставить справку, выданную общеобразовательным учреждением, либо действующий студенческий (ученический) билет.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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