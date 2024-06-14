В национальных парках Челябинской области закрывают бесплатные стоянки

На Таганае и Зигальге временно закроют бесплатные стоянки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на территории заповедника повышен класс пожарной опасности.

В связи с этим бесплатные стоянки у Горбатого моста и «Веселый ключ», а также Гарбера временно закрыты. «Установить палатку и развести костер сейчас можно только на территориях приютов», – подчеркнули представители парка.

Аналогичная ситуация и в национальном парке «Зигальга». «Мы приняли решение временно закрыть стоянку у горы Поперечная», – рассказали в учреждении.

Туристам также напомнили о предельной осторожности при обращении с огнем и запрете на курение на маршрутах национальных парков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube