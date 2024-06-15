15 – 17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2024, суббота
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08:45 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)
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11:00 Челябинск – Старинная русская народная забава «Стенка на стенку» (сквер «Никольская роща», пересечение пр. Победы и ул. Героев Танкограда)
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11:30 Челябинск – Лаборатория креативных профессия 2.0: блок «Маркетинг и идеи» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Цикл детских программ выходного дня «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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12:00 – 15:15 Челябинск – Четвертый день Международного фестиваля современного исполнительского искусства (открытая сцена на правой парковке Детской филармонии, ул. Солнечная, 5)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Проект «Кинопрозрение»: просмотр фрагментов фильма «Вий» с обсуждением (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, этаж 3, выставочный зал)
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13:00 Челябинск – Песочный спектакль «Сказка о золотом петушке» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 137, 2 этаж, сцена на фуд-корте)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Викторина «По сказочным страницам» в «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Фестиваль здоровья (Сад камней)
16.06.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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11:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по баскетболу 3х3 U-23 (ДПШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, открытая площадка)
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11:00 Челябинск – Семейный кинозал: смотрим фильм «Пропало лето» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Пятый, джазовый день Международного фестиваля современного исполнительского искусства (открытая сцена на правой парковке Детской филармонии, ул. Солнечная, 5)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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18:00 Челябинск – Завершение Международного фестиваля современного исполнительского искусства: концерт «Джаз с Сергеем Жилиным» (открытая сцена на правой парковке Детской филармонии, ул. Солнечная, 5)
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