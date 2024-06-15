В Челябинской области фура снесла с магистрали «Мазду». Есть погибшие

На южноуральском участке М5 произошло очередное смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, около 07:15 на 1689 километре автодороги «Москва – Челябинск» в Саткинском районе.

По предварительным данным, 58-летний дальнобойщик за рулем автомобиля «МАН» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречную «Мазду СХ-5».

В результате столкновения 39-летний водитель японской машины и его ровесница-пассажир скончались на месте. В ГАИ отмечают, что ни мужчина, ни женщина в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Еще один пассажир, девятилетний мальчик, госпитализирован. Водителя грузовика также увезли в больницу.

На месте ДТП работают инспекторы ДПС, проводят процессуальные действия.

По данным Госавтоинспекции региона, за 5 месяцев 2024 года на территории Челябинской области зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров (до 16 лет), в которых 3 детей погибло и 88 получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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