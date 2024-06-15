Под Челябинском столкнулись ВАЗ и иномарка. Один погиб и четверо пострадали

В аварии в Сосновском районе один человек погиб и четверо пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, около 11:40 на 4 километре автодороги «Челябинск – Харлуши».

По предварительным данным, 82-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при развороте не убедился в безопасности маневра, и столкнулся со встречно движущейся машиной «Тойота Ист», за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате ДТП ехавшая в отечественной легковушке женщина 80-85 лет от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

Водитель ВАЗа и вторая его пассажирка (женщина 80-85 лет), а также южноуралец, управлявший иномаркой, и двухгодовалый пассажир «Тойоты» доставлены в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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