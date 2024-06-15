Коммунисты определились с кандидатом на выборах губернатора Челябинской области

Претендентом на кресло главы Южного Урала стал единственный коммунист в Челябинской гордуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидатом на пост губернатора Челябинской области от КПРФ стал 40-лений депутат Челябинской городской думы Эльдар Гильмутдинов.

Такое решение приняла проходившая сегодня, 15 июня, XXVIII конференция Челябинского областного комитета партии.

Гильмутдинов в 2014-2019 годах был депутатом Калининского районного совета Челябинска. С 2019 года он – единственный представитель КПРФ в Челябинской гордуме.

Напомним, ранее своих претендентов на пост губернатора выдвинули четыре партии: от «Единой России» на выборы идет Алексей Текслер, от «Зеленой альтернативы» – Степан Соловьев, от «Яблока» – Ярослав Щербаков, от ЛДПР – Виталий Пашин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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