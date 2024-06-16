Тургояк позеленел

Жара спровоцировала активное цветение водорослей на Тургояке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, это ежегодное природное явление сопровождается образованием мутной зеленой пленки вблизи береговой линии водоема (в том числе из-за обильного цветения тополя, хвойных пород деревьев) и носит сезонный характер.

Резкое потепление провоцирует активное развитие и других микроорганизмов – так, сейчас туристы замечают у берега озера мелких водных насекомых темного цвета.

«По информации ученых, ни водоросли, ни жучки в данном случае не опасны для человека, являются следствием естественных природных процессов, однако создают дискомфорт при купании и нахождении рядом. Какие-либо реакции организма могут быть связаны с индивидуальной непереносимостью тех или иных веществ – попросту говоря, аллергией», – отметили в минэкологии.

Для более комфортного купания и исключения аллергических реакций южноуральцам и гостям региона рекомендуется выбирать только оборудованные места для отдыха и учитывать особенности своего организма. Кроме того, употреблять в пищу свежие продукты с проверенным сроком годности, а остатки еды и бытовой мусор выкидывать в ближайшие контейнеры для ТКО.

Особое внимание следует уделять питьевой воде и ни в коем случае не пить ее из непроверенных источников.

Так, на днях отдыхающие обнаружили впадающий в озеро Тургояк ручей. В ходе выездного обследования специалисты ГБУ «ООПТ Челябинской области» установили, что вода из ручья в районе Пугачевской поляны и автодороги к базе отдыха «Форелька» выходит в озеро через трубу, проложенную под дорожным полотном. «Цвет воды – коричневый: это связано с обилием в данном месте старой хвои, шишек и торфяников; специфического запаха не выявлено», – уточнили представители ведомства. В засушливые годы воды в трубе нет. В ближайшее время будет проведен лабораторный анализ воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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