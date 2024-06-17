В Челябинске сгорел троллейбусный цех

Пожар вспыхнул на заводе в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в цехе по производству троллейбусов, расположенном на территории Челябинского трубопрокатного завода.

Огонь охватил 350 квадратных метров здания. Самостоятельно на улицу вышли 25 человек. Никто не пострадал.

Открытое горение уже ликвидировано. На месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube