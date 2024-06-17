В пригороде Челябинска леса заполняют канализационные стоки

В лесах Коркино забил коммунальный фонтан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, зеленая зона Коркино больше, чем наполовину, ушла под зловонную воду.

«Администрация (Коркинского округа. – НД) в курсе, но говорит, мол, не знают, где именно прорвало. Что ж, мы вместе с прокуратурой и Росприроднадзором нашли источник. Странно, что это оказалось чиновникам не под силу. Фекальный фонтан бьет из земли на пару метров в высоту», – рассказали общественники.

Представители прокуратуры на месте зафиксировали прорыв. «Ранее мы сообщали, что Коркино на грани подобного коллапса. В городе несколько коллекторов, один из них чиновники чинят, но не очень успешно – затопило дома людей. А теперь прорвало другой, и заливает уже леса и поля», – отмечают активисты.

Общественники пообещали держать ситуацию на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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