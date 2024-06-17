В Челябинске за неделю произошло больше 200 пожаров

Власти Челябинска обеспокоены резким ростом количества возгораний в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе в Челябинске зафиксировали резкий рост числа пожаров. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, только за прошедшие семь дней в городе произошло более 200 возгораний. К счастью, обошлось без погибших. Однако травмы различной степени тяжести получили 3 человека.

Наиболее распространенной причиной пожаров стали поджоги тополиного пуха. Из-за аномальной жары активизировалось цветение тополей, и весь город теперь усеян быстровоспламеняющимся пухом.

«Обстановка остается достаточно серьезной», – признал чиновник.

Действительно, высокие дневные температуры сохранятся в Челябинске практически до конца недели. И хотя коммунальщики пытаются снизить возможности возгораний, периодически проливая скопления пуха, решить проблему им пока не удается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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