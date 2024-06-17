В Челябинске стартует второй этап опрессовки тепловых сетей

Второй этап опрессовки начнется во вторник.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 июня, стартует второй этап централизованных гидравлических испытаний тепловых сетей.
Под отключение горячего водоснабжения попадут 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детских сада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического.
Работы должны быть завершены 2 июля.
Перечень домов, включая локальные котельные – здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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