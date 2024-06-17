В Челябинске трое диверсантов получили длительные сроки

Трое южноуральцев получили длительные сроки за поджог на железной дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд признал троих местных жителей виновными в совершении диверсии.

Инцидент произошел 7 мая прошлого года на перегоне Супряк – Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. Южноуральцы вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы. Возгорание быстро заметили и нейтрализовали. На движение поездов диверсия не повлияла.

На следующий день сотрудники регионального УФСБ и полицейские задержали в Магнитогорске двух молодых людей 19 лет и их 22-летнего приятеля. Все они уже были судимы.

Как выяснилось, они согласились совершить диверсию по указанию украинских спецслужб. За это им обещали вознаграждение.

Суд приговорил двоих диверсантов, включая самого старшего из них, к 11 годам лишения свободы. Их подельник получил 11,5 лет. Первые три года все трое должны будут провести в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

Кроме того, им придется возместить ЮУЖД более 162 тысяч рублей материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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