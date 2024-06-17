Два ребенка выпали из кон в Челябинской области в выходные. Один погиб

Двое маленький детей выпали из окон на Южном Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, только за минувшие выходные в регионе из окон выпали двое детей.
Первый случай произошел в Челябинск. С 8 этажа многоэтажки по улице Чайковского выпала трехлетняя девочка. Травмы оказались смертельными.
Второй несчастный случай произошел в Карталах. Здесь из окна второго этажа жилого дома по улице Карташова выпала двухлетняя девочка. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в больницу.
В обоих случаях дети оказались у окон без внимания взрослых и облокотились на москитную сетку.
В экстренном ведомстве настоятельно призывают не оставлять детей без присмотра. На окна желательно установить специальные запорные устройства. И в любом случае помнить: москитная сетка не выдержит веса ребенка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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