В Челябинске дали официальный старт выборам городской думы

Челябинская городская дума приняла решение о выборах нового состава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 17 июня, депутаты приняли решение о назначении выборов в представительный орган. Официальная публикация решения состоится в среду, 19 июня.

Напомним, предстоящей осенью выборы в муниципальный парламент пройдут по новому уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в гордуму.

Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 – по спискам. Напомним, ранее, два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.

Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube