В южноуральских горах зацвела костяника

На Зигальге расцвел «северный гранат».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в лесах заповедника зацвела костяника.
Это многолетнее растение, ближайший родственник малины, размножается так же, как земляника – «усами», а ягоды на вкус больше напоминают гранат.
«Северным гранатом» костянику иногда и называют – из-за крупной косточки, за которую ее не очень любят сборщики даров природы. «А зря, ведь в ягодах содержится много глюкозы и других сахаров, витамин С, микроэлементы», – отмечают в нацпарке.
Между прочим, костяника – растение-барометр, напоминают ученые. В жаркую погоду ее листочки скручиваются в трубочку, зато к дождю расправляются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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