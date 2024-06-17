Уральские металлурги увеличивают возможности производства продуктов разделения воздуха

ММК наращивает мощности по производству продуктов разделения воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии продолжается строительство новой воздухоразделительной установки (ВРУ), которая станет самой мощной в составе кислородного цеха.

Комплекс установки разделения воздуха АКАр 60/60 по своей мощности и эффективности соответствует новейшим тенденциям в криогенной технике. Он способен производить с минимальным содержанием примесей 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров чистого промильного азота, а также 2,35 тысячи кубометров аргона в час.

Таким образом, новый блок разделения воздуха даст примерно пятую часть от нынешнего производства кислорода на комбинате и половину от выпускаемого сегодня промильного (высококачественного) газообразного азота. Продукты разделения воздуха широко используются в металлургическом производстве для интенсификации процессов и улучшения качества выпускаемой продукции.

В настоящее время в кислородном цехе ММК работают 11 воздухоразделительных установок в составе двух кислородных станций, имеющих порядковые номера четыре и пять. Первая из них обеспечивает продуктами разделения воздуха потребности доменного цеха, вторая – нужды сталеплавильных цехов. Новый производственный комплекс представляет собой самостоятельное производство и будет работать как отдельная кислородная станция, за которой закреплен шестой порядковый номер.

В состав строящейся ВРУ, помимо криогенного оборудования, войдет и компрессорное оборудование. Также комплекс будет оснащен системой хранения и газификации жидких продуктов разделения воздуха. При необходимости, если основные потребители будут увеличивать производство, цех сможет компенсировать пики потребления за счет газификации сжиженных продуктов и передачи их в сети комбината.

Также на блоке предусмотрена собственная градирня, насосная станция, подстанция. Для обслуживания установки будет создано более 70 рабочих мест.

Генеральным проектировщиком является Магнитогорский Гипромез, генеральным подрядчиком на строительстве выступает АО «Прокатмонтаж». Сегодня на площадку поставлено практически все оборудование, почти полностью готово здание машинного зала, монтируются установка разделения воздуха, а также азотные и воздушные компрессоры.

Ввод в строй комплекса установки разделения воздуха АКАр 60/60 запланирован в первом квартале 2025 года. Запуск его в эксплуатацию позволит увеличить производство продуктов разделения воздуха, снизить их себестоимость и повысить качество, вывести из эксплуатации оборудование, выработавшее ресурс. Мощное оборудование ВРУ будет способствовать реализации проектов по повышению эффективности металлургического производства, прежде всего в сталеплавильном переделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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