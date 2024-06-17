В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта

Движение по улице Елькина в Челябинске частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать 17 и 18 июня в связи с проведением работ на инженерных сетях.

«С 9 до 16 часов будет частично ограничено движение транспорта по улице Елькина в районе дома №65. Проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Либкнехта», – отметили представители городских властей.

Работы ведет филиал ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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