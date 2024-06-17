В Челябинске машина «утонула» в асфальте

В Металлургическом районе Челябинска автомобиль ушел под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Шоссе металлургов в Челябинске. О произошедшем попавшая в безвыходное положение автомобилистка рассказала в социальных сетях.

По словам 20-летней челябинки, она ехала вдоль трамвайных путей с разрешенной скоростью, когда у дома №33 по Шоссе металлургов увидела яму в дорожном полотне.

Девушка успела нажать на тормоза перед самым провалом. Однако, когда стала сдавать назад, асфальт провалился под колесом и машина села. «Звонила во все службы спасения: 112, 102, 911, 02. Прошло 40 минут, никого нет, – цитирует челябинку телеграм-канал «Новости Челябинска». – Своими силами и с помощью неравнодушных людей смогли вовремя вытащить машину. Через несколько минут асфальт начал проваливаться еще больше».

В итоге в яму засунули ветки деревьев, чтобы ее было лучше видно. Сотрудники экстренных служб все-таки связались с горожанкой. Но к тому времени она была уже дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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